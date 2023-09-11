ФАС проверит возможность манипуляций в мелкооптовой реализации бензина
- globallookpress.com
- © Баранов Владимир
Об этом говорится на официальном сайте ФАС.
«Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев», — сообщило ведомство.
Также ФАС проанализирует формирование ценообразования на топливо от закупки до реализации потребителю.
Ранее сообщалось, что ФАС проконтролирует ограничение наценок на социально значимые товары.