ФАС проверит возможность манипуляций в мелкооптовой реализации бензина

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы проведут проверку возможности манипуляций в мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива.

Об этом говорится на официальном сайте ФАС.

«Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев», — сообщило ведомство.

Также ФАС проанализирует формирование ценообразования на топливо от закупки до реализации потребителю.

Ранее сообщалось, что ФАС проконтролирует ограничение наценок на социально значимые товары.