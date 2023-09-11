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ФАС проверит возможность манипуляций в мелкооптовой реализации бензина

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Сотрудники Федеральной антимонопольной службы проведут проверку возможности манипуляций в мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива.
ФАС проверит возможность манипуляций в мелкооптовой реализации бензина
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом говорится на официальном сайте ФАС.

«Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев», — сообщило ведомство.

Также ФАС проанализирует формирование ценообразования на топливо от закупки до реализации потребителю.

Ранее сообщалось, что ФАС проконтролирует ограничение наценок на социально значимые товары.

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