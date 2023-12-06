Собянин рассказал о ходе строительства медицинского кластера в Коммунарке
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог мэра.
В настоящее время в медкорпусе площадью 12,8 тыс. кв. м завершается монтаж внутренних инженерных систем.
«Комплекс подарит надежду на исцеление тысячам людей, страдающих онкологическими заболеваниями», — сказал Собянин.
Строительство объекта началось в 2021 году. Учреждение рассчитано на 50 коек.
Ранее Сергей Собянин заявил о запуске крупнейшей в стране инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1.