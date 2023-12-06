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Собянин рассказал о ходе строительства медицинского кластера в Коммунарке

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал строительство нового лучевого комплекса в больнице «Коммунарка» в ТиНАО.
Собянин рассказал о ходе строительства медицинского кластера в Коммунарке
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог мэра.

В настоящее время в медкорпусе площадью 12,8 тыс. кв. м завершается монтаж внутренних инженерных систем.

«Комплекс подарит надежду на исцеление тысячам людей, страдающих онкологическими заболеваниями», — сказал Собянин.

Строительство объекта началось в 2021 году. Учреждение рассчитано на 50 коек.

Ранее Сергей Собянин заявил о запуске крупнейшей в стране инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1.

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