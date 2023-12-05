Московская ИКБ №1 приняла первых пациентов
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на блог мэра.
«Новый комплекс ИКБ №1 построили на месте старых корпусов, с нуля и всего за несколько лет. Оснастили передовым оборудованием. Мощность стационара увеличилась почти в полтора раза. Лечение здесь могут проходить одновременно около 1 тыс. пациентов», — сказал Собянин.
В ближайшее время в медучреждении заработают четыре операционные и инфекционная акушерско-гинекологическая служба.
Ранее сообщалось, что новый комплекс онкобольницы в «Сколкове» откроют в 2025 году.