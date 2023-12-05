RT в Telegram
Подпишись

Московская ИКБ №1 приняла первых пациентов

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске крупнейшей в стране инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1.
Московская ИКБ №1 приняла первых пациентов

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на блог мэра.

«Новый комплекс ИКБ №1 построили на месте старых корпусов, с нуля и всего за несколько лет. Оснастили передовым оборудованием. Мощность стационара увеличилась почти в полтора раза. Лечение здесь могут проходить одновременно около 1 тыс. пациентов», — сказал Собянин.

В ближайшее время в медучреждении заработают четыре операционные и инфекционная акушерско-гинекологическая служба.

Ранее сообщалось, что новый комплекс онкобольницы в «Сколкове» откроют в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить