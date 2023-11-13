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Новый комплекс онкобольницы в «Сколково» откроют в 2025 году

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Новый комплекс онкологической больницы №62 на территории инновационного центра «Сколково» откроют в 2025 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящихся корпусов клиники.
Новый комплекс онкобольницы в «Сколково» откроют в 2025 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В 62-й больнице на встрече с коллективом мы пообещали построить абсолютно новую, с нуля, больницу в «Сколково», потому что на действующей площадке здания морально устарели, площадка сама не позволяет проводить какую-то масштабную реконструкцию», — сказал Собянин.

По его словам, основной корпус построен на 60%, также начато строительство вспомогательного корпуса.

«Но я думаю, что в 2025 году одновременно будет запущен и новый корпус, и вспомогательный реанимационный корпус», — отметил мэр.

Он добавил, что с вводом нового комплекса больницы №62 модернизация столичной системы онкопомощи будет завершена.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.

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