Собянин: московские школьники смогут сдать демонстрационный экзамен
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Ученики от 12 до 18 лет, занимающиеся по дополнительным программам углублённого уровня, могут зарегистрироваться на экзамен до 14 января.
По словам мэра, экзамен пройдёт в два этапа. Первый — отборочный — состоится в дистанционном формате в январе и феврале на образовательной платформе Moodle. Второй — с марта по май пройдёт очно на площадках федеральных московских вузов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 4,5 тыс. учащихся 9-х классов столичных школ прошли специальное бесплатное профориентационное тестирование.