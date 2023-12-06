Собянин: московские школьники смогут сдать демонстрационный экзамен

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учащиеся столичных школ могут сдать демонстрационный экзамен и получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Ученики от 12 до 18 лет, занимающиеся по дополнительным программам углублённого уровня, могут зарегистрироваться на экзамен до 14 января.

По словам мэра, экзамен пройдёт в два этапа. Первый — отборочный — состоится в дистанционном формате в январе и феврале на образовательной платформе Moodle. Второй — с марта по май пройдёт очно на площадках федеральных московских вузов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 4,5 тыс. учащихся 9-х классов столичных школ прошли специальное бесплатное профориентационное тестирование.