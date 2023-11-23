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В Москве более 4500 девятиклассников прошли профтестирование

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 4,5 тыс. учащихся 9-х классов столичных школ прошли специальное бесплатное профориентационное тестирование.
В Москве более 4500 девятиклассников прошли профтестирование
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Новая инициатива вызвала большой интерес у школьников и их родителей, отметила заммэра.

«Результаты показывают, что более чем 80% участников профориентационных встреч уже выбрали конкретную специальность и этим летом будут поступать в колледж», — подчеркнула Ракова, добавив, что современный рынок труда демонстрирует повышенный спрос на специалистов со средним профобразованием.

Помимо этого девятиклассники могут получить индивидуальную консультацию у экспертов центра «Моя карьера» и сотрудников колледжей.

Ранее замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, что в российских школах появились советники по воспитанию.

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