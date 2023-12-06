Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция может протекать по-разному

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что в разных случаях микоплазменная инфекция может проявляться и протекать по-разному.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«У кого-то это может быть лёгкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжёлым течением — тут всё сугубо индивидуально», — отметил специалист.

Он отметил, что основные симптомы, фиксируемые у заболевших, это высокая температура, забитый нос, боль в горле и кашель, а также тяжесть при дыхании и в определённых случаях интоксикация.

Отдельно Вознесенский добавил, что очень трудно диагностировать микоплазменную инфекцию при отсутствии лабораторных исследований.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы на территории страны.