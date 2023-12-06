Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция может протекать по-разному
Об этом он рассказал РИА Новости.
«У кого-то это может быть лёгкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжёлым течением — тут всё сугубо индивидуально», — отметил специалист.
Он отметил, что основные симптомы, фиксируемые у заболевших, это высокая температура, забитый нос, боль в горле и кашель, а также тяжесть при дыхании и в определённых случаях интоксикация.
Отдельно Вознесенский добавил, что очень трудно диагностировать микоплазменную инфекцию при отсутствии лабораторных исследований.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зафиксированы на территории страны.