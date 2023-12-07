Аналитики подсчитали стоимость салата «Мимоза»

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата «Мимоза». Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, средняя цена по России в ноябре — декабре 2023 года составила 368 рублей 82 копейки. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 5%, отмечают аналитики.

Для расчётов использовался классический рецепт «Мимозы», в который входят сыр, морковь, лук, яйца, рыбные консервы и майонез.

Так, майонез в необходимой пропорции стоит 41,2 рубля, сыр — 113 рублей, морковь — 18,75 рубля, репчатый лук (1 шт.) — 5,37 рубля, яйца (3 шт.) — 25,05 рубля.

Самый дорогой ингредиент «Мимозы» — рыбные консервы. На одну банку для приготовления порции салата придётся потратить 165 рублей.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 53 млрд кассовых чеков.

Ранее доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров объяснил в беседе с RT, какие продукты можно, а какие опасно покупать к Новому году заранее.

Подробнее — в материале RT.