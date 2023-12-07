RT в Telegram
Подпишись

Аналитики подсчитали стоимость салата «Мимоза»

Короткая ссылка
RT
Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата «Мимоза». Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Аналитики подсчитали стоимость салата «Мимоза»
  • Gettyimages.ru
  • © Aksakalko

Так, средняя цена по России в ноябре — декабре 2023 года составила 368 рублей 82 копейки. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 5%, отмечают аналитики.

Для расчётов использовался классический рецепт «Мимозы», в который входят сыр, морковь, лук, яйца, рыбные консервы и майонез.

Так, майонез в необходимой пропорции стоит 41,2 рубля, сыр — 113 рублей, морковь — 18,75 рубля, репчатый лук (1 шт.) — 5,37 рубля, яйца (3 шт.) — 25,05 рубля.

Самый дорогой ингредиент «Мимозы» — рыбные консервы. На одну банку для приготовления порции салата придётся потратить 165 рублей.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 53 млрд кассовых чеков.

Ранее доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров объяснил в беседе с RT, какие продукты можно, а какие опасно покупать к Новому году заранее.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить