Почти треть россиян планируют потратить 50 тысяч рублей на новогодние подарки

Новое исследование показало, что 87% россиян в этом году намерены сделать своим близким подарок на Новый год. Из них 29% планируют потратить на подарки не менее 50 тыс. рублей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование экспресс-доставки товаров «Даркстор у дома».

Из числа участников опроса каждый пятый (20%) намерен потратить на подарки 50—70 тыс. рублей, 6% — 70—100 тыс. рублей и 3% — от 100 тыс. рублей. Ещё 71% рассчитывают уложиться в сумму до 50 тыс. рублей.

При этом 34% респондентов увеличат траты на подарки в этом году, 46% планируют потратить столько же, сколько и год назад, а 20%, напротив, рассчитывают сократить бюджет.

Из числа тех, кто намерен увеличить траты, 36% объяснили это решение ростом цен, 29% — желанием купить близким более дорогой подарок, 25% — желанием купить больше подарков, 12% — ростом уровня доходов.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.