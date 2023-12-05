Почти треть россиян планируют потратить 50 тысяч рублей на новогодние подарки
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование экспресс-доставки товаров «Даркстор у дома».
Из числа участников опроса каждый пятый (20%) намерен потратить на подарки 50—70 тыс. рублей, 6% — 70—100 тыс. рублей и 3% — от 100 тыс. рублей. Ещё 71% рассчитывают уложиться в сумму до 50 тыс. рублей.
При этом 34% респондентов увеличат траты на подарки в этом году, 46% планируют потратить столько же, сколько и год назад, а 20%, напротив, рассчитывают сократить бюджет.
Из числа тех, кто намерен увеличить траты, 36% объяснили это решение ростом цен, 29% — желанием купить близким более дорогой подарок, 25% — желанием купить больше подарков, 12% — ростом уровня доходов.
Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.