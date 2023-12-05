Собянин: размер минимальной пенсии в Москве составит около 25 тысяч рублей
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Об этом мэр написал в своём Telegram-канале.
Столичные власти также проведут индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат, в том числе многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим и приëмным семьям.
Кроме того, будут проиндексированы выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, юбилярам супружеской жизни, долгожителям и другим льготным категориям горожан.
В октябре Собянин заявил, что в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета.