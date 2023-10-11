Собянин: в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сформирован бюджет столицы на период с 2024 по 2026 год.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как подчеркнул мэр, 50% средств будет, как и ранее, направлено на социальные мероприятия, в том числе на поддержку горожан, образование и медицину.

Ещё 44% направят на строительство городских объектов, среди которых метро, образовательные и медицинские учреждения.

Также будут увеличены выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Благодаря городской доплате минимальная пенсия составит 24,5 тыс. рублей. Будет продолжена поддержка участников СВО и их семей.

Ранее сообщалось, что Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года.