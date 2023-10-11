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Собянин: в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сформирован бюджет столицы на период с 2024 по 2026 год.
Собянин: в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как подчеркнул мэр, 50% средств будет, как и ранее, направлено на социальные мероприятия, в том числе на поддержку горожан, образование и медицину.

Ещё 44% направят на строительство городских объектов, среди которых метро, образовательные и медицинские учреждения.

Также будут увеличены выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Благодаря городской доплате минимальная пенсия составит 24,5 тыс. рублей. Будет продолжена поддержка участников СВО и их семей.

Ранее сообщалось, что Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года.

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