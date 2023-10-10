Узнать больше

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная экономика адаптировалась к введённым против России ограничениям и вернулась к устойчивому развитию.
Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года
  • Gettyimages.ru

«Мы наблюдаем рост деловой активности во всех основных отраслях экономики, включая производственный и потребительский секторы. Исходя из этого, утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024—2026 годы», — говорится в Telegram-канале Собянина.

Как ожидается, ежегодно производство обрабатывающей промышленности будет расти на 6,5—7,5%; инвестиции в основной капитал — на 4,8—6,2%; оборот розничной торговли и объём платных услуг — на 2,7—3% и 4,3%.

Также прогнозируется рост валового регионального продукта на 2,5—3%.

Уровень зарегистрированной безработицы сохранится на историческом минимуме, добавил Собянин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить