Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная экономика адаптировалась к введённым против России ограничениям и вернулась к устойчивому развитию.

«Мы наблюдаем рост деловой активности во всех основных отраслях экономики, включая производственный и потребительский секторы. Исходя из этого, утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024—2026 годы», — говорится в Telegram-канале Собянина.

Как ожидается, ежегодно производство обрабатывающей промышленности будет расти на 6,5—7,5%; инвестиции в основной капитал — на 4,8—6,2%; оборот розничной торговли и объём платных услуг — на 2,7—3% и 4,3%.

Также прогнозируется рост валового регионального продукта на 2,5—3%.

Уровень зарегистрированной безработицы сохранится на историческом минимуме, добавил Собянин.