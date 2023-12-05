Таможенники Красноярска нашли у вылетающего в Узбекистан 78 кг красной икры
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В Telegram-канале ведомства говорится, что мужчину остановили на «зелёном» коридоре. В его сумках нашли семь пластиковых контейнеров с красной икрой на 312 тыс. рублей.
Иностранец признался, что везёт икру своему родственнику на продажу. Таможенники возбудили административное дело, а мужчине назначили штраф в 156 тыс. рублей. Сообщается, что икру вернули хозяину.
Ранее сообщалось, что в Приморье изъяли незаконно добытую красную икру на 15 млн рублей.