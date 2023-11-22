В Приморье изъяли незаконно добытую красную икру на 15 млн рублей

Полицейские задержали двух жителей Приморского края, подозреваемых в незаконном обороте красной рыбы и икры стоимостью около 15 млн рублей.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Обнаружены склады, на которых хранилось свыше 39 т кеты и более 500 кг икры рыб лососёвых пород. Рыночная стоимость изъятого составляет порядка 15 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в городе Златоусте Челябинской области перед судом предстанут двое мошенников, обвиняемых в обмане пенсионеров. Ущерб пострадавшим оценивается более чем в 220 тыс. рублей.

Отмечается, что они продавали в Челябинске контрафактную икру под видом настоящей.