В Челябинской области перед судом предстанут обвиняемые в обмане пенсионеров

В городе Златоусте Челябинской области перед судом предстанут двое мошенников, обвиняемых в обмане пенсионеров. Ущерб пострадавшим оценивается более чем в 220 тыс. рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, жители Краснодара — женщина и её племянник — продавали в Челябинске контрафактную икру под видом настоящей.

Одного пенсионера они убедили отдать 140 тыс. рублей за якобы заказ икры его дочерью. Ещё у двух пенсионеров в Златоусте они таким же обманным способом похитили 88 тыс. рублей.

Злоумышленников задержали при попытке реализовать поддельную продукцию по месту жительства ещё одной пенсионерки.

Уголовное дело направлено в Златоустовский горсуд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Курганской области мошенники стали рассылать сообщения с поддельных аккаунтов в мессенджере Telegram.