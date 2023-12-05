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Москва за семь лет провела 100 мероприятий в поддержку столичных экспортёров

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги семилетней работы, которую проводят власти Москвы для поддержки столичного бизнеса.
Москва за семь лет провела 100 мероприятий в поддержку столичных экспортёров
  • Gettyimages.ru
  • © AmnajKhetsamtip

Так, с февраля 2017 года столичные бизнесмены при поддержке Москвы стали участниками сотни зарубежных выставок и форумов, информирует издание «Вести Подмосковья».

Юбилейным событием стал индийский киномаркет Film Bazaar, который посетили 15 отечественных кинокомпаний и студий анимации.

«За семь лет в международных деловых событиях приняли участие 1,8 тыс. московских компаний. Они презентовали свои товары и услуги под брендом Made in Moscow более чем в 30 странах», — добавила Сергунина.

По её словам, в 2023 году столичные компании были представлены в 14 странах мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о запуске нового логистического онлайн-сервиса для экспортёров.

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