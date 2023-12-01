Воробьёв сообщил о запуске логистического сервиса для экспортёров Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о запуске нового логистического онлайн-сервиса для экспортёров.

Так, компании при небольших объёмах экспортных поставок теперь могут включить свою продукцию в состав единого контейнера при отправке за рубеж, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Заявку можно подать на областном Инвестиционном портале.

Сообщается, что первая тестовая отправка прошла успешно.

Воробьёв также отметил, что в регионе работают над расширением экспортного потенциала. Планируется, что в дальнейшем экспортёрам станут доступны рынки Китая, Ближнего Востока и Африки.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.