Воробьёв сообщил о запуске логистического сервиса для экспортёров Подмосковья
Так, компании при небольших объёмах экспортных поставок теперь могут включить свою продукцию в состав единого контейнера при отправке за рубеж, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Заявку можно подать на областном Инвестиционном портале.
Сообщается, что первая тестовая отправка прошла успешно.
Воробьёв также отметил, что в регионе работают над расширением экспортного потенциала. Планируется, что в дальнейшем экспортёрам станут доступны рынки Китая, Ближнего Востока и Африки.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.