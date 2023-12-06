В России предложили запретить ресторанам предоставлять винные карты без просьбы

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить ресторанам предоставлять одновременно с меню перечень алкогольной продукции. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в последние годы федеральные и региональные власти предпринимают значительные усилия, направленные на формирование здорового образа жизни в российском обществе, снижение пристрастия граждан к вредным привычкам, в том числе к алкоголю. Среди прочего был введён запрет на реализацию алкогольной продукции через предприятия розничной торговли в ночное время.

В то же время подобные ограничения почти никак не коснулись заведений общественного питания. Посетителю, который придёт в ресторан с утра, в середине дня либо вечером, как правило, будет одновременно предложено меню и винная карта, либо меню, содержащее и перечень алкогольной напитков, уточнил Орлов.

Как указал политолог, тем самым алкогольная продукция автоматически предлагается посетителям не всегда в подходящее для данных напитков время и гражданам, которые даже не задумывались о приобретении спиртного заходя в ресторан.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения нового регламента работы заведений общественного питания, в частности запрещающего предоставлять посетителю винную карту без его просьбы ознакомиться с ассортиментом алкогольной продукции», — говорится в тексте обращения.

Ранее Министерство финансов России предложило ограничить крепость алкогольного мороженого.