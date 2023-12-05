Комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения в России»

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал сенаторам одобрить проект базового закона «О занятости населения в России».

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что этот документ уточняет ряд понятий, в частности «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «граждане, впервые ищущие работу» и так далее. Ожидается, что сенаторы Совфеда рассмотрят закон на пленарном заседании 7 декабря. Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что экономике России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн трудовых ресурсов.