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Комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения в России»

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Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал сенаторам одобрить проект базового закона «О занятости населения в России».
Комитет Совфеда поддержал базовый закон «О занятости населения в России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что этот документ уточняет ряд понятий, в частности «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «граждане, впервые ищущие работу» и так далее.

Ожидается, что сенаторы Совфеда рассмотрят закон на пленарном заседании 7 декабря.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что экономике России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн трудовых ресурсов.

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