Голикова: России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн работников

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что экономике России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн трудовых ресурсов.

Об этом Голикова сказала в ходе пленарного заседания «Образование и рынок труда».

«Мы видим, что в 2030 году с учётом тех демографических трендов, которые складываются, российской экономике нужно будет дополнительно 2 млн трудовых ресурсов», — цитирует её ТАСС.

Голикова указала на важность преодоления той структурной безработицы, которая в настоящий момент сложилась на рынке труда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы граждан России растут выше инфляции.