Голикова: России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн работников
- РИА Новости
Об этом Голикова сказала в ходе пленарного заседания «Образование и рынок труда».
«Мы видим, что в 2030 году с учётом тех демографических трендов, которые складываются, российской экономике нужно будет дополнительно 2 млн трудовых ресурсов», — цитирует её ТАСС.
Голикова указала на важность преодоления той структурной безработицы, которая в настоящий момент сложилась на рынке труда.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы граждан России растут выше инфляции.