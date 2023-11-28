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Голикова: России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн работников

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что экономике России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн трудовых ресурсов.
Голикова: России к 2030 году понадобится дополнительно 2 млн работников
  • РИА Новости

Об этом Голикова сказала в ходе пленарного заседания «Образование и рынок труда».

«Мы видим, что в 2030 году с учётом тех демографических трендов, которые складываются, российской экономике нужно будет дополнительно 2 млн трудовых ресурсов», — цитирует её ТАСС.

Голикова указала на важность преодоления той структурной безработицы, которая в настоящий момент сложилась на рынке труда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы граждан России растут выше инфляции.

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