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Путин: доходы россиян растут выше инфляции

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Доходы граждан России растут выше инфляции, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин: доходы россиян растут выше инфляции
  • РИА Новости

Он отметил, что зарплаты россиян за восемь месяцев прибавили 7,5% в реальном выражении.

«То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сказал Путин.

Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года на уровне 2,8—3%.

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