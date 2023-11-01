Путин: доходы россиян растут выше инфляции
Доходы граждан России растут выше инфляции, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
- РИА Новости
Он отметил, что зарплаты россиян за восемь месяцев прибавили 7,5% в реальном выражении.
«То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сказал Путин.
Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года на уровне 2,8—3%.
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