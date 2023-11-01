Путин: доходы россиян растут выше инфляции

Доходы граждан России растут выше инфляции, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что зарплаты россиян за восемь месяцев прибавили 7,5% в реальном выражении.

«То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сказал Путин.

Ранее Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года на уровне 2,8—3%.