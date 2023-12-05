Путин: учителей нужно оградить от давления в информационном пространстве

Российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с членами СПЧ о необходимости оградить учителей от неправомерного вмешательства в их жизнь в информационном пространстве.

При этом глава государства отметил, что это очень важная, но тонкая тема, «подлежащая регулированию современными способами».

«Только окриками и только запретами здесь ничего не решить», — сказал Путин.

По его словам, необходимо «подумать над этим и принять соответствующие решения, которые будут менять ситуацию к лучшему с точки зрения защиты прав учителей».

Ранее в России увеличилось число педагогов с навыками использования соцсетей.

Кроме того, комитет ГД одобрил ко II чтению запрет на использование телефонов на уроках.

Также педагог Антонина Болотова рассказала родителям о способах выстроить отношения с учителями.