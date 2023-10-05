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В России увеличилось число педагогов с навыками использования соцсетей

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Новое исследование показало, что за последние пять лет увеличилась доля учителей, демонстрирующих высокую осведомлённость о популярных социальных сетях и мессенджерах.
В России увеличилось число педагогов с навыками использования соцсетей
  • Gettyimages.ru
  • © Burak Sür

Об этом информирует «Газета.Ru».

Специалисты аналитического центра НАФИ в ходе исследования проанализировали данные об индексе «Коммуникативная грамотность» педагогов, который представляет собой измеряемый в процентных пунктах (п.п.) показатель, включающий оценку знаний современных цифровых средств коммуникации, уверенности в пользовании мессенджерами и социальными сетями.

Так, в 2018 году 80% опрошенных заявляли, что они знакомы с основными приложениями и платформами, которые могут использоваться в образовательных и коммуникативных целях. На сегодняшний момент число таких респондентов увеличилось до 84% (+4 п.п. за пять лет).

Также в 2018 году 89% участников исследований заявляли, что могут свободно пользоваться мессенджерами и социальными сетями. В 2023 году доля таких педагогов выросла до 95% (+6 п.п. за пять лет).

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который входит в платформу «Россия — страна возможностей».

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