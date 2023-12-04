Комитет ГД одобрил ко II чтению запрет на использование телефонов на уроках
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что законопроект предполагает запрет на использование телефонов и планшетов с сим-картами во время школьных уроков, в том числе в образовательных целях.
Ранее комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях.
Отмечается, что авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе с Володиным и председателями всех думских фракций.