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Комитет ГД одобрил ко II чтению запрет на использование телефонов на уроках

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Комитет Государственной думы России по просвещению рекомендовал палате принять во II чтении законопроект, предполагающий запрет на использование телефонов на уроках в школах.
Комитет ГД одобрил ко II чтению запрет на использование телефонов на уроках
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект предполагает запрет на использование телефонов и планшетов с сим-картами во время школьных уроков, в том числе в образовательных целях.

Ранее комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях.

Отмечается, что авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе с Володиным и председателями всех думских фракций.

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