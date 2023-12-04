Комитет ГД одобрил ко II чтению запрет на использование телефонов на уроках

Комитет Государственной думы России по просвещению рекомендовал палате принять во II чтении законопроект, предполагающий запрет на использование телефонов на уроках в школах.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект предполагает запрет на использование телефонов и планшетов с сим-картами во время школьных уроков, в том числе в образовательных целях.

Ранее комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях.

Отмечается, что авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе с Володиным и председателями всех думских фракций.