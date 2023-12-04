В Госдуме заявили о важности создания в школе комфортных для учёбы условий

Депутат Госдумы Яна Лантратова объяснила в беседе с RT необходимость одобрения поправки о запрете использования телефонов в школах.

Как отметила парламентарий, спикер Госдумы Вячеслав Володин сразу сказал, что документ требует доработки.

«Я полностью согласна с этим, потому что мы все видели обеспокоенность родителей по этому вопросу. Родительское сообщество указывало, что есть опасность в таких формулировках. Игнорировать мнение родительского сообщества в таком вопросе, как образование и будущее наших детей, нельзя. И, на самом деле, это очень важно, что у нас такие активные родители, они — обратная связь для нас. Так же, как и они, мы хотим создать в школе комфортные для учёбы условия, исключить из образовательного процесса то, что может детей отвлекать», — подчеркнула собеседница RT.

Ранее РИА Новости сообщало, что комитет Госдумы по просвещению одобрил поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях.

Отмечается, что авторами поправки к законопроекту об ограничении телефонов в школах выступили депутаты Госдумы во главе с Володиным и председателями всех думских фракций.