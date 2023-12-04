«Известия»: в ГД предложили запретить телефоны на школьных уроках с января 2024 года

Средства связи планируется запретить использовать на уроках в школах с января 2024 года.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта, который профильный комитет Думы по просвещению рассмотрит 4 декабря.

Отмечается, что авторами поправок стали депутаты ГД во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.

Ранее Госдума одобрила законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

Также в Госдуму была внесена поправка об обязательном уроке труда в школах.

Кроме того, в России призвали оснастить школьные классы камерами для минимизации конфликтов.