Госдума одобрила законопроект об ограничении использования телефонов в школах
- Gettyimages.ru
- © Maskot
«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны», — приводит РИА Новости слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такое нововведение устранит диспропорцию между правовым статусом педагога и других участников образовательного процесса в отношении уважения человеческого достоинства.
Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала подробности о законопроекте об использовании телефонов в школах.
Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что законопроект об ограничении телефонов в школах не означает их запрет.