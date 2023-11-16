Госдума одобрила законопроект об ограничении использования телефонов в школах

В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект об ограничении телефонов в школах за исключением образовательных целей и экстренных случаев.

«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны», — приводит РИА Новости слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такое нововведение устранит диспропорцию между правовым статусом педагога и других участников образовательного процесса в отношении уважения человеческого достоинства.

Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала подробности о законопроекте об использовании телефонов в школах.

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что законопроект об ограничении телефонов в школах не означает их запрет.