Кравцов: законопроект об ограничении телефонов в школах не означает их запрет
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Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов подчеркнул, что речь не идёт о запрете.
«Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала подробности о законопроекте об использовании телефонов в школах.