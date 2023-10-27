Кравцов: законопроект об ограничении телефонов в школах не означает их запрет

Законопроект об ограничении пользования телефоном на уроках не означает их запрета в школе.

Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Кравцов подчеркнул, что речь не идёт о запрете.

«Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова рассказала подробности о законопроекте об использовании телефонов в школах.