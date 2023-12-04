Педагог Болотова рассказала родителям о способах выстроить отношения с учителями

Заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьере школы «Новый взгляд» Антонина Болотова дала рекомендации родителям, как выстроить отношения между родителями и учителями.

«Прежде всего, родителям необходимо помнить и принимать, что педагог является профессионалом в своей области», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Болотова, эта базовая установка должна быть в основе выстраивания взаимоотношений с учителем.

Кроме того, важно не относиться к учителю как к функции, а учитывать его человеческие качества.

«Родители должны научиться уважать личные границы педагога. Например, звонки после 19:00 по любому вопросу — нежелательны, у педагога есть своя семья, это время он должен уделить своим близким», — сказала эксперт.

Также Болотова обратила внимание на то, что помощь в организации каких-либо школьных мероприятий или решении организационных вопросов полезна для выстраивания отношений с педагогами.

«В большинстве своём преподаватели очень позитивно реагируют на такое желание родителей участвовать в школьной жизни», — заключила эксперт.

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