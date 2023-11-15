Психолог Степаненкова посоветовала уважать мнение подростков

Детский психолог, педагог-психолог, специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова рассказала, какие ошибки взрослые допускают при общении с подростками.

«Ошибка первая — недостаток внимания и понимания. Многие взрослые забывают, что подростки проходят через сложный период жизни, полный физических и эмоциональных изменений. Они могут чувствовать себя неуверенными и не понимать свои собственные эмоции», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё одна ошибка в том, что взрослые могут быть слишком строгими и критичными в отношении подростков, которым нужна поддержка.

Как отметила Степаненкова, нередко взрослые забывают, что подростки имеют право на собственное мнение.

«Навязывание своих взглядов и убеждений может привести к конфликтам и непониманию. Вместо этого важно уважать мнение подростка и поощрять, когда он его выражает», — сказала эксперт.

Она добавила, что отсутствие открытого и регулярного общения может привести к разрыву связи и утрате доверия со стороны подростка.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рекомендовала не наказывать детей за неуспеваемость в школе.