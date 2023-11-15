RT в Telegram
Подпишись

Психолог Степаненкова посоветовала уважать мнение подростков

Короткая ссылка
Детский психолог, педагог-психолог, специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова рассказала, какие ошибки взрослые допускают при общении с подростками.

«Ошибка первая — недостаток внимания и понимания. Многие взрослые забывают, что подростки проходят через сложный период жизни, полный физических и эмоциональных изменений. Они могут чувствовать себя неуверенными и не понимать свои собственные эмоции», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё одна ошибка в том, что взрослые могут быть слишком строгими и критичными в отношении подростков, которым нужна поддержка.

Как отметила Степаненкова, нередко взрослые забывают, что подростки имеют право на собственное мнение.

«Навязывание своих взглядов и убеждений может привести к конфликтам и непониманию. Вместо этого важно уважать мнение подростка и поощрять, когда он его выражает», — сказала эксперт.

Она добавила, что отсутствие открытого и регулярного общения может привести к разрыву связи и утрате доверия со стороны подростка.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рекомендовала не наказывать детей за неуспеваемость в школе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить