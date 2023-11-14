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Психолог Екушевская посоветовала не наказывать детей за плохие оценки

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Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рекомендовала не наказывать детей за неуспеваемость в школе.
Психолог Екушевская посоветовала не наказывать детей за плохие оценки
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

«Разговоры об оценках с ребёнком могут способствовать развитию и повышению успеваемости, если они ведутся с заботой, поддержкой и пониманием», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её мнению, основная задача — сформировать у ребёнка понимание того, что ошибки являются нормальной частью процесса обучения. Поэтому более конструктивным подходом будет поддержка, мотивация и обсуждение ошибок.

«Важно вместе с ребёнком проанализировать, почему получился такой результат и как его можно скорректировать в лучшую сторону. При таких разговорах могут выясниться гораздо большие проблемы, чем, условно, просто ошибки в контрольной по невнимательности, возможно, что у него возник конфликт с учителем или он не до конца понял тему и ему требуется репетитор, чтобы разобраться», — пояснила Екушевская.

В заключение она добавила, что необходимо устанавливать реалистичные цели и стремиться к постепенным улучшениям, поощряя ребёнка за достижения и донося до него главное — неудовлетворительные оценки не являются мерой его ценности как человека.

Ранее психолог Филипповской школы Камилла Ахмедова рассказала, что смена места учёбы всегда является стрессом для ребёнка, даже если сам он заявляет о своей готовности сменить школу.

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