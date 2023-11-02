Психолог Ахмедова посоветовала помочь ребёнку с адаптацией при смене школы

Психолог Филипповской школы Камилла Ахмедова рассказала, что смена места учёбы всегда является стрессом для ребёнка, даже если сам он заявляет о своей готовности сменить школу.

Новая среда, адаптация к незнакомому — всё это может обострить разные тревоги, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по её словам, часть тревог ребёнок берёт от родителей, потому что психоэмоциональное состояние взрослых сильно влияет на состояние детей. Поэтому особенно важно помочь ребёнку адаптироваться к новым условиям.

Лучший способ помочь — это моральная поддержка и информирование, подчеркнула Ахмедова. Также особое внимание стоит уделить сну, питанию, режиму дня, отметила психолог.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» рассказал, что учителя не могут постоянно «быть в ресурсе».