Автоэксперты поддержали возможность осуществления платежей через аккредитив

Автоэксперт Игорь Моржаретто и руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что на портале госуслуг обновили сервис по купле-продаже автомобиля, для пользователей портала добавлена возможность осуществления платежей через аккредитив.

По словам Игоря Моржаретто, на сегодняшний день основное количество сделок на вторичном рынке совершается между физическими лицами.

«Как правило, заполняется договор в простой письменной форме, обменялись ключами, документами и разошлись друзьями. Достаточно опасный способ, особенно если продавец, да и покупатель, — человек вам малознакомый, возможно большое количество подводных камней», — рассказал автоэксперт.

Поэтому, как подчеркнул собеседник RT, предложенный способ «теоретически выглядит очень хорошо, очень красиво», это уже окончательный вариант.

«Был и есть промежуточный, по которому можно составить договор на «Госуслугах», и он автоматически попадает в ГАИ, вы приезжаете туда, и дальше документы практически все заполнены, остаются чисто механические действия», — объяснил он.

Специалист выразил надежду, что данный вариант будет пользоваться успехом.

«Такие электронные помощники у нас приживаются с большим трудом, но потом происходит прорыв, и оформление идёт очень быстро, это как ситуация с европротоколом, которому сначала не очень доверяли, а сейчас больше 50% всех мелких дорожных аварий так оформляется. Думаю, со временем способ станет очень популярным», — добавил Моржаретто.

По мнению руководителя системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константина Крохмаля, это одно из направлений того, чтобы стимулировать продажи автомобилей.

«Ничего плохого в этом нет, это прекрасно, я думаю, что здесь нужно более комплексно подходить к этой работе и давать, например, беспроцентную рассрочку на три, пять, семь лет при покупке автомобиля», — заключил он.

Ранее стало известно о том, что на портале госуслуг обновили сервис по купле-продаже автомобиля, для пользователей портала добавлена возможность осуществления платежей через аккредитив.