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Специалист объяснил появление возможности продажи авто через портал госуслуг

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что на портале госуслуг обновили сервис по купле-продаже автомобиля, для пользователей портала добавлена возможность осуществления платежей через аккредитив.
Специалист объяснил появление возможности продажи авто через портал госуслуг
  • РИА Новости

Как объяснил Пермяков, безопасность в случае оплаты через аккредитив достигается за счёт того, что продавец просит деньги после успешной регистрации в ГИБДД.

По его словам, это означает, что, кроме факта передачи автомобиля, будет ещё пройден техосмотр, и все серые авто, «конструкторы» и прочие машины, незаконно попавшие на территорию страны, будут выявлены до передачи денег продавцу.

«Введение этого механизма оплаты связано с тем, что сейчас очень много мошеннических случаев на этом рынке», — добавил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг обновили сервис по купле-продаже автомобиля, для пользователей портала добавлена возможность осуществления платежей через аккредитив.

Отмечается, что при оплате с помощью нового сервиса банк заморозит средства покупателя на специальном счёте, они будут переведены продавцу после подтверждения регистрации автомобиля в ГИБДД.

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