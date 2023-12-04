На «Госуслугах» добавили возможность безопасной оплаты при покупке автомобиля
- РИА Новости
Об этом информирует Минцифры России.
Отмечается, что при оплате с помощью нового сервиса банк заморозит средства покупателя на специальном счёте, они будут переведены продавцу после подтверждения регистрации автомобиля в ГИБДД.
Как подчеркнули в Минцифры, сделка с помощью портала госуслуг является безопасной. Комиссии за неё не предусмотрено, сервис предоставляется бесплатно.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ещё 30 госуслуг стали доступны в цифровом формате на региональном портале.