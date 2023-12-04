Юрист Соловьёв: портал госуслуг гарантирует законность сделки по продаже машины

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что на портале госуслуг обновили сервис по купле-продаже автомобиля, для пользователей портала добавлена возможность осуществления платежей через аккредитив.

«Портал госуслуг гарантирует законность сделки и верифицирует продавца и покупателя, поэтому способ удобен и безопасен. Кроме того, он стимулирует «белые» и прозрачные продажи. Ведь при таком способе оплаты занизить стоимость автомобиля для оптимизации налогов будет затруднительно (конечно, если часть суммы не будет передаваться наличными в качестве предоплаты или в момент передачи автомобиля)», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг обновили сервис по купле-продаже автомобиля, для пользователей портала добавлена возможность осуществления платежей через аккредитив.

Отмечается, что при оплате с помощью нового сервиса банк заморозит средства покупателя на специальном счёте, они будут переведены продавцу после подтверждения регистрации автомобиля в ГИБДД.

Как подчеркнули в Минцифры, сделка с помощью портала госуслуг является безопасной. Комиссия за неё не предусмотрена, сервис предоставляется бесплатно.