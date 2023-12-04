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Терапевт Лапа: в этом году достаточно активный коклюш

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Полина Полетаева
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, чем чаще всего болеют россияне в зимний период.
Терапевт Лапа: в этом году достаточно активный коклюш
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, основной болезнью в зимний период времени является аллергия.

«Неосновной болезнью, накладывающейся на аллергию, является грипп. Также приходят ковид и простуды, такие как ангины и ОРВИ, например. Герпетические атаки при простудах идут. Ещё есть вирус Зостера, по-простому ветрянка», — рассказала Лапа.

Она отметила, что в этом году достаточно активный коклюш.

Терапевт также напомнила, что сейчас проходит ревакцинация от коклюша.

«В силу того, что нужного количества антител, которое при попадании вторичной инфекции в организм давало бы нормальный иммунный ответ, у привитых в детстве уже не остаётся», — добавила врач.

Вместе с тем собеседница RT обратила особое внимание на то, что к вопросу прививок стоит подходить ответственно и «от всего делать прививки» не совсем разумно.

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