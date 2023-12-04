Психолог Самбурский связал синдром понедельника с нарушением биоритмов

Автор канала «Экологичный психолог» в «Яндекс Дзен», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал о синдроме понедельника и его связи с биоритмами человека.

Такое состояние происходит, когда человек в выходные ложится спать позже, но при этом пробует проспать целый день, чтобы компенсировать всю нехватку сна за неделю, заявил эксперт беседе с «Газетой.Ru».

«Это приводит к смещению циркадного ритма, который регулирует сон, бодрствование, аппетит и настроение. По сути это похоже на джетлаг, который возникает при долгом перелёте и смене часовых поясов», — сказал Самбурский.

Чтобы избавиться от этого синдрома, психолог посоветовал соблюдать режим сна, в том числе в выходные дни.

«Ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время, чтобы не нарушать свой циркадный ритм. Если вы хотите поспать подольше в выходные, добавьте не больше часа, чтобы не сбить свой биологический ритм», — поделился он.

Также он рекомендовал заранее готовиться к понедельнику.

«В воскресенье вечером посвятите один час планированию: составьте список дел, которые вам нужно сделать на следующий день, и приоритезируйте их. Подумайте, что вам нужно взять с собой на работу, и соберите всё необходимое», — сказал эксперт.

В заключение он посоветовал относиться к понедельнику не как к началу тяжёлой недели, а как к этапу новых возможностей.

«Постарайтесь найти позитивные стороны в своей работе: интересные задачи, дружелюбные коллеги, полезный опыт и перспективы развития», — сказал психолог.

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