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Психолог Ковалевская рассказала, как появляется синдром отложенной жизни

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Психолог, коуч, автор программ личностного роста для бизнесменов и экспертов, спортивный психолог Юлия Ковалевская рассказала подробности о развитии синдрома отложенной жизни.
Психолог Ковалевская рассказала, как появляется синдром отложенной жизни
  • Gettyimages.ru

«Всегда чего-то не хватает: пары килограмм, знаний, времени — я начну жить по-настоящему чуть позже. Надо сменить квартиру, выйти замуж или, наоборот, развестись, и жизнь начнётся точно», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, при таком синдроме человек не радуется и не наслаждается тем, что проживает свою лучшую жизнь. Как считает Ковалевская, это бесконечная игра в «догонялки».

«И если спросить человека, почему именно сейчас ещё не время, чтобы получать удовольствие и жить максимально ярко и радостно, он очень хорошо и логично объяснит: не то время, не то состояние, нет нужных людей, нет возможности и т. д. И это будет очень убедительно звучать», — сказала эксперт.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

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