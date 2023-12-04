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Терапевт Драпкина: продолжительность жизни женатых мужчин в России больше

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что, исходя из результатов недавнего исследования, женатые мужчины старшего возраста живут дольше неженатых.
Терапевт Драпкина: продолжительность жизни женатых мужчин в России больше
  • Gettyimages.ru

Эпидемиологические исследования Минздрава выявили социальные факторы, которые связаны с увеличением смертности.

«Для мужчин старше 55 самым основным фактором риска, ассоциированным со смертью, был факт отсутствия жены», — поделилась Драпкина в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Также, по её словам, для сохранения здоровья важно соблюдать несколько простых правил: не курить, не злоупотреблять алкоголем, не пересаливать пищу, двигаться и есть не менее 500 г овощей и фруктов в день.

Пренебрежительное отношение к здоровью ведёт к потере качества жизни, добавила специалист.

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