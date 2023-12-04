RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: чиновникам могут запретить использовать иностранные мессенджеры

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко письмо с предложением запретить госслужащим использование иностранных мессенджеров в личных целях.

Об этом пишет газета «Известия».

По словам Выборного, сегодня мы живём в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть «необратимы».

«Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП и другим секретным бумагам», — сказал парламентарий.

При этом он добавил, что во Франции на днях приняли решение запретить своим министрам использовать иностранные сети. 

«Аналогичный запрет важно проработать для госслужащих и в нашей стране», — отметил зампред.

Ранее Минпромторг опубликовал список авто, рекомендованных для госслужащих.

Также в Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить