«Известия»: чиновникам могут запретить использовать иностранные мессенджеры
Об этом пишет газета «Известия».
По словам Выборного, сегодня мы живём в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть «необратимы».
«Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП и другим секретным бумагам», — сказал парламентарий.
При этом он добавил, что во Франции на днях приняли решение запретить своим министрам использовать иностранные сети.
«Аналогичный запрет важно проработать для госслужащих и в нашей стране», — отметил зампред.
Ранее Минпромторг опубликовал список авто, рекомендованных для госслужащих.
Также в Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора».