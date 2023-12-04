«Известия»: чиновникам могут запретить использовать иностранные мессенджеры

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко письмо с предложением запретить госслужащим использование иностранных мессенджеров в личных целях.

Об этом пишет газета «Известия».

По словам Выборного, сегодня мы живём в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть «необратимы».

«Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП и другим секретным бумагам», — сказал парламентарий.

При этом он добавил, что во Франции на днях приняли решение запретить своим министрам использовать иностранные сети.

«Аналогичный запрет важно проработать для госслужащих и в нашей стране», — отметил зампред.

Ранее Минпромторг опубликовал список авто, рекомендованных для госслужащих.

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