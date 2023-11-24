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В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора»

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Сенатор Артём Шейкин сообщил, что в Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на операционной системе «Аврора».

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Шейкина, скорость работы системы приемлемая, а заряд батарея держит на протяжении нескольких дней.

При этом сенатор подчеркнул, что количества приложений, которые можно установить на устройства, «недостаточно для полноценного перехода на отечественную ОС «Аврора».

В августе в сети появились фото российского смартфона «Р-ФОН».

Также летом в госорганы начали поступать смартфоны на отечественной «Авроре».

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