В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на ОС «Аврора»
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Шейкина, скорость работы системы приемлемая, а заряд батарея держит на протяжении нескольких дней.
При этом сенатор подчеркнул, что количества приложений, которые можно установить на устройства, «недостаточно для полноценного перехода на отечественную ОС «Аврора».
В августе в сети появились фото российского смартфона «Р-ФОН».
Также летом в госорганы начали поступать смартфоны на отечественной «Авроре».