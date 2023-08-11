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«Известия»: в госорганы начали поступать смартфоны на отечественной «Авроре»

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Российские чиновники и законодатели начали получать смартфоны под управлением отечественной операционной системы «Аврора».

Об этом пишет газета «Известия».

«Несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации», — говорится в статье.

Отмечается, что пока речь идёт только о тестировании подобных гаджетов.

По данным газеты, в первое время пользователями аппаратов, вероятно, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совфеда.

В июне аппарат правительства России тестировал планшет от Yadro Kvadra-T.

Также в «Ростелекоме» заявляли, что кабмин России может закупить до 2 млн устройств на «Авроре».

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