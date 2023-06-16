Чернышенко: аппарат правительства России тестирует планшет от Yadro Kvadra-T

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что аппарат правительства России проводит тестирование планшета от группы компаний Yadro Kvadra-T, представленный ранее в рамках конференции ЦИПР-2023.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в рамках ПМЭФ.

По словам Чернышенко, эта платформа позволяет использовать различные операционные системы, в том числе и ОС «Аврора».

«У нас, могу сказать, что аппарат правительства сейчас тестирует и эту продукцию, и продукцию схожую», — сказал зампред правительства.

Ранее российская группа Yadro представила свой первый планшет.

Также Чернышенко показал премьер-министру России Михаилу Мишустину противоударные возможности нового российского планшета.