Чернышенко показал Мишустину противоударные возможности нового российского планшета
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что российский премьер подержал планшет в руках и отметил, что по сравнению с зарубежными аналогами он «чуть тяжелее, но лиха беда начало».
В свою очередь, производители продемонстрировали Мишустину противоударные характеристики планшета, с размаху кинув его об пол.
Как рассказали российскому премьеру руководители компании Yadro (ООО «КНС Групп»), с 2024 года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, а «всё остальное в нём уже российское».
Мишустин призвал крупных промышленников активнее переходить на отечественные IT-решения.
Он также предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться и отметил, что принятый в стране набор мер поддержки отрасли открыл новые возможности для реализации в профессии.
Кроме того, российский премьер подчеркнул, что Россия не должна идти по пути слепого копирования решений Запада в отрасли IT.