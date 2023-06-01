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Чернышенко показал Мишустину противоударные возможности нового российского планшета

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Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко показал премьер-министру России Михаилу Мишустину противоударные возможности нового российского планшета в ходе посещения конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Чернышенко показал Мишустину противоударные возможности нового российского планшета
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что российский премьер подержал планшет в руках и отметил, что по сравнению с зарубежными аналогами он «чуть тяжелее, но лиха беда начало».

В свою очередь, производители продемонстрировали Мишустину противоударные характеристики планшета, с размаху кинув его об пол.

Как рассказали российскому премьеру руководители компании Yadro (ООО «КНС Групп»), с 2024 года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, а «всё остальное в нём уже российское».

Мишустин призвал крупных промышленников активнее переходить на отечественные IT-решения.

Он также предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться и отметил, что принятый в стране набор мер поддержки отрасли открыл новые возможности для реализации в профессии.

Кроме того, российский премьер подчеркнул, что Россия не должна идти по пути слепого копирования решений Запада в отрасли IT.

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