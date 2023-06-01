Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Премьер Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.

Выступая на форуме «Цифровая индустрия промышленной России», он отметил, что принятый в стране набор мер поддержки отрасли открыл новые возможности для реализации в профессии.

«А тем, кто ещё не принял решение о возвращении на Родину, процитирую нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Там тоже хорошо, но дома лучше», — цитирует РИА Новости Мишустина.

В середине мая он сообщил, что кабмин расширил льготные кредиты для производителей софта — предприятия смогут направить деньги на стимулирующие выплаты специалистам и на возмещение прошлых расходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить