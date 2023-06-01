Премьер Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.

Выступая на форуме «Цифровая индустрия промышленной России», он отметил, что принятый в стране набор мер поддержки отрасли открыл новые возможности для реализации в профессии.

«А тем, кто ещё не принял решение о возвращении на Родину, процитирую нашего президента Владимира Владимировича Путина: «Там тоже хорошо, но дома лучше», — цитирует РИА Новости Мишустина.

В середине мая он сообщил, что кабмин расширил льготные кредиты для производителей софта — предприятия смогут направить деньги на стимулирующие выплаты специалистам и на возмещение прошлых расходов.