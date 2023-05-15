Мишустин анонсировал расширение льготных кредитов для IT-компаний

Кабмин расширил льготные кредиты для производителей софта — предприятия смогут направить деньги на стимулирующие выплаты специалистам и на возмещение прошлых расходов, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мишустина, теперь кредиты могут получить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями для IT-сферы, а также правом на пониженные страховые взносы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что замена иностранного критически важного программно-аппаратного обеспечения на отечественное укрепит энергетическую безопасность России.

Российский президент Владимир Путин заявил, что за короткий срок России предстоит создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны.