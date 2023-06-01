Мишустин: Россия не должна идти по пути слепого копирования западных IT-решений

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия не должна идти по пути слепого копирования решений Запада в отрасли IT.

Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал на пленарной сессии форума «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«Мы не должны идти по пути слепого копирования западных решений. Необходимо развивать собственные конкурентные преимущества в тех областях, где Россия выступает технологическим лидером либо где есть задатки этого лидерства», — отметил Мишустин.

15 мая он сообщил, что кабмин расширил льготные кредиты для производителей софта: предприятия смогут направить деньги на стимулирующие выплаты специалистам и на возмещение прошлых расходов.

25 мая правительство России опубликовало концепцию технологического развития, из которой следует, что доля отечественной высокотехнологичной продукции в общем объёме потребления к 2030 году должна составить не менее 75%.