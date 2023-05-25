Кабмин заявил о необходимости повысить долю высокотехнологичной продукции России до 75%

Правительство России опубликовало концепцию технологического развития, из которой следует, что доля отечественной высокотехнологичной продукции в общем объёме потребления к 2030 году должна составить не менее 75%.

«К 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции — чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств... При этом доля таких отечественных товаров в общем объёме потребления должна составить не менее 75%», — говорится на сайте кабмина.

Вместе с этим в документе подчёркивается, что к указанному периоду российская сторона должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. Добиться этого предполагается через создание необходимых условий для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила увеличить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в России для укрепления отечественного технологического суверенитета.