Кабмин заявил о необходимости повысить долю высокотехнологичной продукции России до 75%
«К 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции — чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств... При этом доля таких отечественных товаров в общем объёме потребления должна составить не менее 75%», — говорится на сайте кабмина.
Вместе с этим в документе подчёркивается, что к указанному периоду российская сторона должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. Добиться этого предполагается через создание необходимых условий для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила увеличить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в России для укрепления отечественного технологического суверенитета.