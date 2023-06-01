Мишустин призвал активнее переходить на отечественные IT-решения

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал крупных промышленников активнее переходить на отечественные IT-решения.

Об этом он сказал, выступая на форуме «Цифровая индустрия промышленной России».

«Искренне удивляет пассивная позиция некоторых крупных промышленников. Видимо, они считают, что проживут на зарубежных решениях долгие годы. Коллеги, давайте без иллюзий — отсидеться просто не получится», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что российские власти уже запустили новый механизм взаимодействия отраслей промышленности и компаний в сфере информационных технологий — индустриальные центры компетенций.

«Их основная задача — найти все области, где есть критическая зависимость от зарубежных цифровых продуктов. И установить ясные приоритеты по созданию и внедрению российского программного обеспечения», — отметил он.

Ранее Мишустин заявил, что Россия не должна идти по пути слепого копирования решений Запада в отрасли IT.